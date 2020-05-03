القاهرة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن الجميع يدرك حجم التداعيات التي خلفها فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن مصر تأثرت بهذه التداعيات، إلا أنها اتخذت خطوات استباقية لمواجهة هذه التداعيات، وبفضل الإجراءات الاحترازية تجنبت وقوع أرقام إصابات كبيرة بالفيروس.وقال مدبولي -خلال إلقاء بيان إعلان حالة الطوارئ في مصر أمام مجلس النواب المصري اليوم- : إن الدولة تواجه هذه التداعيات بسيناريوهات وخطط مستقبيلة ووفق ما وضعته منظمة الصحة العالمية من توجيهات، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات لتجنب عواقب فيروس كورونا.وشدد مدبولي في بيانه على أن مصر ستواجه المكائد التي تحاك بها، وستتصدى لمن يخططون لتهديد وزعزعة أمنها واستقرارها، ولن يستطيع أحد زعزعة عزيمة المصريين، مشيدا بجهود وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب.من جانبه أحال رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال بيان الحكومة بشأن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في أنحاء مصر لثلاثة أشهر إلى اللجنة العامة للمجلس وذلك لدراسته وتقديم تقرير يعرض على الجلسة العامة للمجلس.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها مصر.// انتهى //19:43ت م0172