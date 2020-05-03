عام / شرطة عسير : توقيف مواطن تعمد صدم مركبة واعتدى على قائدها في بيشة
الأحد 1441/9/10 هـ الموافق 2020/05/03 م واس
بيشة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، ويظهر من خلاله قائد مركبة يصطدم عمداً بمركبة أخرى، ويعتدي على قائدها بأحد الطرق الرئيسة في محافظة بيشة؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تحديد هويته وهو (مواطن في العقد الثالث) ، وجرى إيقافه وإكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.
// انتهى //
19:43ت م
0173