طرابلس 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسحذر مسؤول ملف كورونا في مكتب ليبيا بمنظمة الصحة العالمية ”رمضان عصمان”، اليوم، من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي مفادها خروج ليبيا من دائرة خطر فيروس كورونا.وأوضح عصمان، فى تصريح صحفي، أن هذه الصفحات تسعى لعرقلة التدابير الاحترازية التى وضعتها الجهات الطبية المختصة لمنع انتشار الفيروس، مؤكداً أن الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح فيما يخص الفيروس هي المركز الوطني لمكافحة الأمراض.ودعا المسؤول الأممي، المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار، والحرص على التقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية، والالتزام بتطبيق قرار حظر التجول، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.// انتهى //19:50ت م0175