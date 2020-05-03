واس 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واستفقد رئيس بلدية لينه بمنطقة الحدود الشمالية سند بن عبيد الشمري اليوم، مواقع بعض المشاريع الخدمية المنفذة والجاري تنفيذها في هجرة رغوة -40 كيلو متر شرق مركز لينة-، وذلك للاطلاع ومتابعة سير الأعمال.وشدد رئيس البلدية خلال الجولة على تطبيق المقاولين جميع شروط الجودة في التنفيذ، وسرعة إنجاز المشاريع في الوقت المحدد على أكمل وجه، والالتزام بوسائل السلامة للعاملين بتلك المواقع.// انتهى //20:55ت م0183