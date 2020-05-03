الأحساء 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسناقشت كلية الآداب في جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، عبر المنظومة الافتراضية عن بُعد (22) رسالة علمية، تضمنت (18) ماجستير، و (4) دكتوراه.ونوه عميد كلية الآداب الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري، بما حققته الكلية في هذا المجال واستفادتها من التقنية وتسخيرها لتعزيز العملية التعليمية والبحثية، وتحقيق مزيد من النجاحات في ظل الجهود الوطنية المتكاملة التي وجهت بها القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتعظيم الفائدة من خبرات ومكتسبات الجامعة في المجال التقني، وجعل مسيرة الطلبة والدارسين العلمية والبحثية أولوية تسخر من أجلها كل الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن الكلية ستناقش قبل انتهاء الفصل الدراسي الجاري (5) رسائل علمية أخرى.// انتهى //21:17ت م0184