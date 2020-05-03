الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية، في متابعة مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها، فقد تم خلال الفترة من 12 / 8 / 1441 وحتى 9 / 9 / 1441 ، من ضبط ( 1467 ) مخالفاً من عدد من الجنسيات، وذلك في عددٍ من المواقع المختلفة بينهم من اتخذ من الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة أوكاراً للاختباء، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.// انتهى //21:26ت م0186