الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واساعلنت رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم (برو ليغ) بأنها قررت مرة جديدة تأجيل قرارها المتعلق بإلغاء الموسم الحالي من غد الاثنين إلى 15 مايو الحالي، وذلك بحسب ما أفادت في بيان.وجاء في البيان "تأمل رابطة برو ليغ في أن تكون قادرة على التعامل مع التوصيات بشأن عواقب أزمة فيروس كورونا، التي قدمها مجلس الإدارة في الثاني من أبريل، بالاستناد إلى جميع المعلومات الضرورية".وكان مجلس إدارة رابطة الدوري التي تضم الأندية الـ24 في الدرجتين الأولى والثانية أوصى في 25 مارس الماضي بإنهاء الموسم وقبول الترتيب الحالي كتصنيف نهائي، في قرار كان من المفترض التصديق عليه رسمياً في 15 أبريل.وأجل البت بقرار إنهاء الموسم الحالي في وقت مبكر لمدة تسعة أيام، تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي للعبة الذي هدد بحرمان أنديتها من المشاركة القارية الموسم المقبل، خشية تمهيد الطريق أمام البطولات الأوروبية الأخرى للسير على هذه الخطى.وتم إرجاء القرار مجدداً في 27 أبريل لأن الرابطة تريد معرفة موقف المجلس الوطني للأمن قبل أن تقرر إلغاء موسم 2019-2020 رسمياً، لكن الأخير الذي يتكون من الوزراء الاتحاديين الرئيسيين وقادة الهيئات الاتحادية، اجتمع من دون أن يتخذ أي اجراءات بشأن معاودة النشاطات الرياضية.وتبدو العودة مستحيلة بعد أن أصدرت الحكومة البلجيكية قراراً بمنع التجمعات الكبيرة حتى 31 أغسطس لاسيما بأن أي مباراة وحتى لو أقيمت وراء أبواب موصدة تحتاج إلى 400 شخص بحسب الاتحاد البلجيكي.// انتهى //21:31ت م0189