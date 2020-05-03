نجران 10 رمضان 1441هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسينظم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران غداً، محاضرة بعنوان "سيجعل الله بعد عسرٍ يسرا"، عبر البث المباشر بواسطة تطبيق زوم، وقناة اليوتيوب، والإذاعة الصوتية لمركز الدعوة بنجران.وتأتي المحاضرة التي تُقام في تمام الساعة الـ 10 مساءً، ضمن البرنامج الرمضاني الذي يقيمه الفرع لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، واغتنام أيام شهر رمضان المبارك ولياليه بأنواع الطاعات.// انتهى //21:31ت م0190