طريف 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسفعّل القطاع الصحي بمحافظة طريف ممثلاً بمستشفى طريف العام ، مبادرة العيادات الاستشارية الافتراضية لمرضاه والمستفيدين من خِدْماته في العيادات الخارجية، وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية لتحييد انتشار جائحة فيروس كورونا.وأوضح قطاع محافظة طريف الصحي أن المبادرة تتيح لعموم المرضى بالمحافظة حجز الموعد عن طريق الواتس (0556344275) , وذلك بإرسال بيانات المريض ، الذي يتضمن الاسم الرباعي ورقم السجل المدني ورقم ملف المريض ، والعيادة التخصصية، حيث يتم التواصل من قبل العيادات الخارجية لتحديد موعد التواصل المباشر بين الأطباء ومرضاهم.وتتيح الخدمة للمرضى التواصل المباشر بين الأطباء ومرضاهم أثناء الموعد المحدد لكل مريض ، من خلال الاتصال الهاتفي أو المرئي الذي سيقوم به الطبيب المعالج للاطمئنان على صحة المرضى والإجابة على استفساراتهم كافة ، وذلك من خلال العيادات التي تعمل يومياً.‏وتهدف هذه المبادرة إلى استمرار الإجراءات الاحترازية المتبعة للتقليل من انتشار فيروس كورونا وتقليل عدد المراجعين للعيادات الخارجية وتقديم الخِدْمات الطبية للمرضى وهم في منازلهم.// انتهى //21:46ت م0191