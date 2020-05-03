جيزان 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسقالت صحة جازان أن 4011 مراجعاً نجحوا في الإقلاع عن التدخين تماماً وذلك من أصل 5812 مراجع لعيادات مكافحة التدخين بمنطقة جازان خلال العام الماضي 2019م، وبنسبة تصل لـ 69%, حيث تعمل 37 عيادة تنتشر بالمستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة على تقديم خِدْماتها للمراجعين ومساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين بتقديم الخِدْمات العلاجية السلوكية والدوائية على حد سواء.وأشارت صحة جازان أن إدارة مكافحة التدخين ألقت 54 محاضرة للتعريف بنظام مكافحة التدخين ، كما قامت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين ب 153 زيارة للمنشآت الصحية، ونفذت زيارات رقابية لـ 160 منفذاً من منافذ البيع ورصدت 34 مخالفة وحررت 126 تعهدًا.// انتهى //21:49ت م0193