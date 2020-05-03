داكار 10رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم ،عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في مالي أن المصابين الجدد اكْتُشِفوا إثر القيام بـتحليل 810 أشخاص ، ليصل عدد المصابين بالفيروس منذ أول ظهور له في السنغال في الثاني من شهر مارس إلى 1182 حالة إصابة مؤكدة.وأضاف البيان بتسجيل شفاء 372 حالة ، ووفاة 9 وَفَيَات.// انتهى //22:00ت م0195