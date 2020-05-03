الباحة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والمندق والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى يوم الجمعة القادمة.وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .// انتهى //22:00ت م0196