رفحاء 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واستواصل بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية حملة تصحيحية لمعالجة التشوه البصري، من خلال إزالة مخلّفات البناء والمواد الصُّلبة داخل الأحياء، ونظافة الشوارع والساحات والمرافق العام من خلال الكنس الآلي واليدوي، كما تقوم إدارة الأنسنة بقسم الزراعة بأعمال صيانة الحدائق والساحات العامة، وضمن أعمال إدارة الشؤون الفنية متمثلة في قسم الكهرباء تواصل أعمال صيانة أعمدة الإنارة ، وتأتي هذه الأعمال للحفاظ على المظهر العام وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي وتوفير الأجواء الصحية الآمنة.// انتهى //22:01ت م0197