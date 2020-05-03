رام الله 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الفلسطينية إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في منطقة الطور بمدينة القدس المحتلة، ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 522.وأفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة في الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا في فلسطين بتسجيل 3 حالات شفاء في مدينة القدس مما يرفع حصيلة المتعافين إلى 106 من الحالات.وأشارت إلى أن الحالات النشطة في فلسطين 412، والحالة الصحية مستقرة لهم جميعا، ولا يوجد أي حالات في العناية المكثفة.//انتهى//22:31ت م0207