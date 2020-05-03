بغداد 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 77 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكركوك والمثنى والأنبار، وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2296 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل وفاتين جديدتين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع عدد الوَفَيَات الكلية إلى 97 حالة، فيما سجلت 17 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1490 حالة.// انتهى //22:44ت م0210