عمّان 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسقال وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس، اليوم: إن أزمة فيروس كورونا المستجد خفضت الإيرادات المحلية بقيمة 602 مليون دينار أردني حتى نهاية أبريل، متوقعا انكماش الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بنسبة 3.4%.وأوضح في إيجاز صحفي، أن الأرقام الصحيحة للأزمة لا تزال غير واضحة، ويستحيل على أي دولة أن تحدد تأثيرها على الاقتصاد، مشددا على ضرورة عدم زعزعة الثقة بالاقتصاد الأردني.وأكد أن أسواق التمويل العالمية جفت وهو ما أدى إلى عدم توفر السيولة.وقال :إن الحكومة الأردنية ستحافظ على الانفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة وأولويات الإنفاق، مشدداً على أن الإيرادات ستتعرض لهزة كبيرة ستؤدي لزيادة عجز الموازنة، وهي معركة بقاء.وأضاف :" لذلك يجب أن تكون المرحلة التالية التوازن بين السلامة العامة والمرونة في الجانب الاقتصادي كما يجب أن نكون مستعدين لاحتمال المزيد من موجات الفيروس في المستقبل".وأكد الالتزام بدفع رواتب القطاع العام والالتزامات الداخلية والخارجية.// انتهى//22:49ت م0211