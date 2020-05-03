الوجه 10 رمضان 1441 ه الموافق 03 مايو 2020 م واسالتحق 277 طالبا وطالبة خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك لحلقات تحفيظ القرآن الكريم إلكترونياً، التي تقيمها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الوجه -عن بعد - للحفظ ومراجعة المحفوظ، وتصحيح التلاوة.وأوضحت الجمعية أنه التحق بهذه الحلقات خلال الفترة من ( 1 / 9 وحتى 10 / 9 /441هـ) 277 طالباً وطالبة في 21 حلقة و19 معلما ومعلمة ، كان خلالها مراجعة 1403 أوجه ،وحفظ 1008أوجه،بمجموع كلي 2411 وجهاً أي مايعادل أربع ختمات من كتاب الله ، مبينة أن إقامة الدورة تأتي في إطار جهود الجمعية لمواصلة رسالتها ودورها في تعليم القرآن الكريم وتعلمه في شهر رمضان المبارك.// انتهى //22:56ت م0212