الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واساجتاز 16 طالباً دبلوم المراقبة الجوية من أكاديمية «إيرويز انترناشيونال» في نيوزلندا، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي " وظيفتك وبعثتك"، بالتعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة التعليم.وتعد هذه المجموعة هي الثانية من الدفعة الرابعة من الخريجين حيث سبقها ( 3 دفعات) اجتازوا دبلوم المراقبة من خارج المملكة، في كل من نيوزيلندا و السويد و كندا.وأمضى الخريجون عامين دراسيين، درسوا في عامهم الأول اللغة الإنجليزية ومصطلحات الطيران، فيما تلقوا خلال عامهم الثاني تدريباً مكثفاً اشتمل على الجانبين النظري والعملي لأعمال المراقبة الجوية، إلى جانب التدريب الأساسي على مراقبة البرج مراقبة الاقتراب بالرادار وبدون استخدامه، بالإضافة إلى العديد من المجالات المتقدمة لإدارة الحركة الجوية بما يتوافق مع أنظمة ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).وتسعى الهيئة العامة للطيران المدني من خلال دبلوم المراقبة الجوية والذي يأتي ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي " وظيفتك وبعثتك"، إلى إلحاق الشباب السعودي المؤهل، علماً بأن نسبة السعودة في مجال المراقبة الجوية قد بلغت 100%.الجدير بالذكر أن مهنة المراقب الجوي هي من أكثر المهن الدقيقة والحساسة والتي تتطلب أوصافًا خاصة كالتركيز وتحمل ضغط العمل وإجادة اللغة الإنجليزية والشعور بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في تأمين سلامة الطائرات.// انتهى //23:01ت م0213