الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسواصل معهد الإدارة العامة أنشطته التدريبية عن بُعد، ضمن مبادرة "تنمية إدارية مستمرة"، وذلك عبر منصة "إثرائي" الإلكترونية التي بلغ عدد زوارها بنهاية شهر إبريل مليون زائر، وأكثر من 400 ألف مسجل كما بلغ إجمالي عدد المتدربين في المنصة 313937 متدرباً.وفيما يتعلق بالبرامج التدريبية عن بُعد لموظفي الأجهزة الحكومية، فقد نفذ معهد الإدارة العامة خلال الأسبوعين الماضيين ضمن مبادرته تنمية إدارية مستمرة 128 مجموعة تدريبية اشتمل على 15 مجالاً تدريبياً لصالح 138 جهة حكومية وبإجمالي 4233 فرصة تدريبية.ونفذ المعهد 8 برامج تدريبية عن بعد موجهة للقيادات الإدارية الوسطى في الأجهزة الحكومية، شاركت فيها 43 جهة حكومية و 279 متدرباً.كما نفذ معهد الإدارة العامة خلال الأسبوعين الماضيين ضمن مبادرته "تنمية إدارية مستمرة" 4 مؤتمرات إلكترونية حضرها أكثر من 38 ألف مشارك.وينفذ المعهد برامج اللغة الإنجليرية وبرامج الدبلوم باستخدام نظام "البلاك بورد" الذي سجل عدد 4219 دارساً ودارسة، وشهد تنظيم 6123 جلسة تدريبية استغرقت 24129 ساعة تدريبية.الجدير بالذكر أن معهد الإدارة العامة مستمر في تنفيذ مبادرته "تنمية إدارية مستمرة" حيث تنطلق اليوم حزمة من البرامج التدريبية المنفذة عن بعد وخلال الأسابيع القادمة.وستنفذ برامج تدريبية عن بعد لموظفي الأجهزة الحكومية بأكثر من 20 ألف فرصة تدريبية و 34 برنامجا تدريبيا عن بعد موجه للقيادات الوسطى في القطاع الحكومي بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المؤتمرات الإلكترونية عن بعد.// انتهى //23:18ت م0216