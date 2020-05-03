القاهرة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسسجلت البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم، خسائر بنحو 15 مليار جنيه، ليغلق رأسمالها السوقي عند 556.4 مليار جنيه، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للشراء بصافي 229.93 مليون جنيه و3.52 ملايين جنيه على التوالي، فيما اتجه الأجانب للبيع بصافي 233.45 مليون جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 في ختام جلسة اليوم بنسبة 3.36 % ليغلق عند 10199 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 3.7 %، لينهي الجلسة عند 1179 نقطة، فيما هبط المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 بنسبة 2.89 % ليغلق على 1101 نقطة.//انتهى//23:32ت م0219