الباحة 10 رمضان 1441هـ الموافق 03 مايو 2020م واسدشنت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم بمنطقة الباحة موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت trahomalbaha.com .وأوضح المدير التنفيذي للجنة علي بن جمعان آل سرور أن الموقع يهدف إلى تسهيل التواصل مع المستفيدين من اللجنة ، ونشر أخبار وبرامج ومشاريع اللجنة والإعلان عن البرامج والفعاليات التي تقيمها اللجنة وبرنامج الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ، مشيراً إلى أن اللجنة تهدف من المواقع كذلك ليكون بوابة الدخول الميسر والسريع للجنة وحلقة تواصل بين اللجنة بأخبارها ومنجزاتها ، والزوار والمهتمين بمتابعة أنشطتها وفعالياتها.وبين أن الموقع يتضمن التعريف بالفئة المستهدف والإسهام في توثيق العلاقة بين السجناء والمفرج عنهم وذويهم ومجتمعاتهم وتنمية مهارات الحوار والاتصال بينهم، وغرس أسس التعامل السليم معهم ، والاهتمام بتطويرهم وذويهم بمختلف أعمارهم للتأقلم مع الحياة العصرية ومواجهة أزماتها بالطرق السليمة. والعمل على توفير برامج التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للأيتام وأسرهم بما يحقق الرقي المادي والاستقرار الاجتماعي، والسعي لإيجاد موارد مالية مستدامة تحقق الاكتفاء الذاتي لتحقيق أهداف اللجنة ، وأيضًا بناء شراكات إستراتيجية مع الشركات من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية. .وأكد آل سرور أن اللجنة حرصت على إنشاء هذا الموقع وتفعيله لتحقيق رؤيتنا في التواصل المنشود والهادف مع جميع الفئات في مجتمعنا الكريم لتعميق أواصر التعاون والتكافل والمشاركة الفعالة من خلال صفحات هذا الموقع، داعياً إلى المشاركة بالآراء والمقترحات عبر موقع الجمعية لإثرائه بما هو جديد ومفيد وليكون الجميع شركاء في العمل الخيري الذي حث عليه الدين الحنيف سائلًا الله عز وجل للجميع التوفيق والإخلاص في القول والعمل.// انتهى //23:33ت م0220