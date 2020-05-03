جيزان 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأطلقت جمعية ذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية بمنطقة جازان "لدُن" خلال شهر رمضان المبارك ، سلسلة من المحاضرات العلمية والندوات التوعوية التي تستهدف الأسر والمختصين في التعامل مع أطفال التوحد، بمشاركة خبراء من الجامعات والمستشفيات المتخصصة بالمملكة.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية توفيق علاقي، أن المحاضرات تهدف لتمكين الأسر من القيام بعمليات التدريب المباشر لأبنائهم داخل المنزل من خلال العلوم السلوكية والتعليمية والطبية ‏العلاجية ومهارات الحياة اليومية، ويتم تقديم البرامج " عن بعد " وتوجيهها لمختلف أسر ذوي التوحد بمناطق المملكة، حيث يستوعب البرنامج الواحد 1000 مستفيد.وبين رئيس مجلس الإدارة أن المحاضرات والندوات التي تم تقديمها خلال الأيام السابقة من شهر رمضان شملت موضوعات متخصصة حول التوجيهات الإرشادية لأهالي ذوي اضطراب طيف التوحد في بيئة المنزل، ودمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في التعليم العام بين النظرية والتطبيق، ودور الأهل في رعاية أبنائهم في المنزل، وكذلك دور الأسرة في التعامل مع الطفل من ذوي ADHD، إلى جانب المشاكل الغذائية الشائعة لأطفال التوحد، والتحديات الخاصة بأطفال التوحد والعزل المنزلي، والعلاج بالترفيه لذوي اضطراب طيف التوحد.// انتهى //23:51ت م0225