الرياض 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسكشف الفرنسي بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم أنه يستفيد من فترة الإقفال التام المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، من أجل استعادة لياقته البدنية بعد أن أبعدته الإصابات عن غالبية فترات الموسم.ولم يخض اللاعب الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018 مع منتخب بلاده أي مباراة في العام 2020 بسبب مشاكله المتواصلة في كاحله. إذ تعود آخر مواجهة خاضها للفوز امام نيوكاسل في الدوري في 26 ديسمبر، إلا أنه يواصل إعادة التأهيل والتمارين خلال فترة الإقفال التام وسط آمال بالعودة إلى أرض الملعب في حال استئناف الدوري في الصيف.وقال لاعب خط الوسط لموقع فريقه مانشستر يونايتد الرسمي: "لدي صالة تدريبات صغيرة في منزلي. بإمكاني القيام ببعض التمارين والركض وركوب الدارجة، الخروج والتمرن مع الكرة. أبقي نفسي منشغلا وبصحة جيدة".وتابع "يجب أن نبقى متحفزين، ليس هناك خيار آخر. انها فترة لا نعرف الى متى ستمتد على هذا النحو ولكن لا زال لدي أهداف، ويوما مما نأمل أن ينتهي هذا (الوباء). ومن ثم سنعود إلى الملاعب لذا يجب أن نكون جاهزين".وكشف بوغبا أنه على تواصل دائم مع زملائه في يونايتد خلال فترة الحجر الصحي مؤكداً أنهم يلتزمون بتعليمات النادي بما خص نظام اللياقة البدنية من المنزل.وارتبط بوغبا بالرحيل عن فريق المدرب النروجي اوليه-غونار سولسكاير الذي يحتل المركز الخامس في الدوري في وقت سابق من الموسم، إلا أن عودته إلى المنافسات قد تعزز آمالهم بالتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل في حال استئناف الدوري.// انتهى //00:11ت م0228