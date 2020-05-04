تبوك 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسعُقد في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك عن بُعد أمس الاجتماع الاول للجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل، برئاسة المدير العام للتعليم بالمنطقة رئيس اللجنة إبراهيم بن حسين العُمري ، وبحضور المساعدين وأعضاء اللجنة ومديري الإدارات ذات العلاقة ومديري مكاتب التعليم في المحافظات.وأوضح أمين الإدارة موسى الحربي أن الاجتماع استعرض خطة الإدارة والاطلاع على مهام وبرامج اللجنة في سياق استقبال العام الدراسي الجديد، كما تم التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد ومتابعة تنفيذ خطة الإدارة بما يحقق البداية الجادة لسير الدراسة ونجاح تطبيق المشاريع الوزارية التطويرية من خلال تهيئة البيئة المدرسية، والتكامل بين جميع الإدارات والأقسام لتحقيق الأهداف المرسومة في تنفيذ البرامج والخطط ، بالإضافة إلى رفع التقارير الدورية اللازمة عن الأداء بصورة دائمة من قبل أعضاء اللجنة عبر برنامج الاستعداد الإلكتروني، ومتابعة مؤشرات أداء أعمال الاستعداد.// انتهى //00:12ت م0229