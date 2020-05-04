بريدة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسنظمت جمعية التنمية الأسرية ببريدة "أسرة"، ممثلةً بمركز مهارات للتدريب، اليوم، دورة تدريبية بعنوان " الحقوق والواجبات الزوجية" للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً ، قدمها المتخصص بالتنمية الأسرية فهد العمير ، وذلك عبر البث المباشر بوسائل التواصل الاجتماعي بموقع الجمعية .وتناولت الدورة ضرورة المعاشرة بين الزوجين بالمعروف، والمعاملة الحسنة بينهما ، وأهمية أن تكون علاقة الزوج بزوجته مبنية على التفاهم والتعاضد والتحلي بالصبر والرحمة ، ليسودها السعادة والاستقرار .يذكر أن مركز مهارات للتدريب التابع لجمعية التنمية الأسرية ببريدة "أسرة" يسعى من خلال هذه الدورة التدريبية إلى تقديم الحلول والمساعدات الأسرية للمشاركين في مثل هذه الدورات التي تخدمهم في حياتهم الأسرية والاجتماعية ، وكيفية مواجهة العوائق والتحديات وعلاجها بالطرق السليمة والصحيحة.// انتهى //00:12ت م0230