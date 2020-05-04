حائل 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل وبالتعاون مع منشآت التدريب الأهلية بالمنطقة مجموعة من الدورات التطويرية الإلكترونية المجانية "عن بعد" لجميع شرائح المجتمع ذكوراً وإناثاً ضمن مبادرة العطاء التدريبي .وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي أن المبادرة تأتي برعاية ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية التي تقدمها الإدارة والتي تسعى دائماً للمواكبة والاستفادة من الإمكانيات التقنية الحديثة.وأكد المهندس التميمي حرص معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية للمساهمة الفاعلة الوطنية وتحقيق رسالة المؤسسة في خدمة وتنمية المجتمع من خلال تقديم برامج تدريبية وتطويرية تغطي وتشمل مختلف المجالات المعاصرة والمناسبة لرؤية المملكة 2030 وما يحتاجه أبناء الوطن لخدمة دينهم ووطنهم .وقدم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشكر والتقدير لمدير إدارة التدريب الأهلي بالمنطقة المهندس سعد بن شارع الشمري وجميع المنشآت التدريبية الأهلية والشركاء الفاعلين الذين ساهموا في التنمية والتطوير من خلال تدريبهم ما يتجاوز ثلاثة آلاف شاب وشابة في أربع وعشرين دورة تختلف مجالاتها وتتنوع , مشيراً إلى أن الدورات تستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك.// انتهـى //00:17ت م0231