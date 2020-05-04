الدمام 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسضبطت قوة الطوارئ والدوريات ودوريات نهل الرمال بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية عدداً من المعدات قام أصحابها بنهل الرمال دون الحصول على تصريح بذلك.وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب العتيبي أنه جرى اليوم ضبط جرافتين و 15 شاحنة أثناء قيام أصحابها بتجريف الأراضي ونهل الرمال بدون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وقد تم تسليم المعدات المضبوطة في الموقع لفرع بلدية غرب الدمام لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.// انتهى //00:21ت م0232