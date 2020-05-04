واشنطن 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 29,671 إصابة مؤكدة و 1,452 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,122,486 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 65,735 حالات وفاة.// انتهى //00:24ت م0233