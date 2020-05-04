كيب تاون 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسوجهت وزارة الخزانة في جنوب أفريقيا تحذيرًا بشأن التكلفة الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد، قائلة إن "ما بين ثلاثة وسبعة ملايين شخص في البلاد قد يفقدون وظائفهم".وأفاد وزير المالية في جنوب أفريقيا تيتو مبويني- في مؤتمر وزاري مشترك مع مدير الخزانة العام دوندو موجاجاني أن الحقيقة هي أن الإغلاق أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي، لافتًا النظر إلى أن بعض الشركات المملوكة للدولة ذات الأداء الضعيف سيتم بيعها.يذكر أنه تم تخفيف قيود الإغلاق في جنوب أفريقيا ومن المتوقع عودة أكثر من مليون شخص إلى العمل بما في ذلك في قطاعي التصنيع والبناء.// انتهى //00:25ت م0234