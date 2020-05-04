مقديشو 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأعلن سفير الاتحاد الأوروبي في الصومال نيكولاس بيرلانج، عن إصابة ثلاثة من مسؤولي بعثة الاتحاد الأوروبي في الصومال بـفيروس كورونا كوفيد 19.وأفاد بيرلانجا أنه تم عزل المرضى تحت إشراف طبي، وكذلك الذين اتصلوا بهم.ويأتي هذا في الوقت الذي تأكدت فيه إصابة جندي أوغندي يعمل ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بفيروس كورونا، حيث يخضع للعلاج .ووصلت الإصابات بفيروس كورونا وفقاً لآخر تقرير لوزارة الصحة الصومالية إلى 671 حالة.// انتهى //00:25ت م0235