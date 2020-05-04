الرباط 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسضمن مبادرة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- القاضية بإغناء محتويات "بيت الإيسيسكو الرقمي"أتاحت مكتبة الشارقة أكثر من 6 ملايين كتاب ومصدر معرفي رقمي مجانا عبر موقع الإيسيسكو الإلكتروني.وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم : بإمكان الجمهور الاطّلاع على هذه الكتب والمصادر المعرفية، المتاحة مجّانا بأكثر من 10 لغات طوال فترة الحجر الصحي المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا.ويشمل المحتوى المتاح من مكتبة الشارقة أكثر من 30 ألف مقطع فيديو في شتى المجالات والتخصصات، و160 ألف كتاب إلكتروني، و5 ملايين رسالة جامعية عالمية، بالإضافة إلى 21 ألف محتوى علمي، إلى جانب عدد من المخطوطات، والكتب النادرة، والكتب الإلكترونية والصوتية.//انتهى//00:25ت م0236