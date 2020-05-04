ميلانو 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأعلن نادي إنتر الإيطالي لكرة القدم اليوم أن لاعبيه بإمكانهم استئناف التدريب خلال الأيام القليلة المقبلة.ومثل العديد من الأطراف الأخرى في الدوري الإيطالي لكرة القدم الذين استفادوا من قرار الحكومة بالسماح للفرق الرياضية باستئناف العمل الفردي، فإن لاعبي إنتر غير ملزمين باستخدام مرافق النادي ويجب تنفيذ التباعد الاجتماعي.ونشر إنتر بيانا على موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم قال فيه: "في ضوء التعميم الذي أصدرته وزارة الداخلية اليوم، والذي ينص على إمكانية تدريب الرياضيين المشاركين في الرياضات الجماعية بشكل فردي في المراكز الرياضية الخاصة بهم وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي، يعلن نادي إنتر أنه سيتمكن لاعبو الفريق الأول بالنادي، على أساس طوعي، من الاستفادة من الملاعب في مركز (سونينج) التدريبي الواقع في منطقة أبيانو جنتيلي، خلال الأيام المقبلة للتدريب بشكل فردي".وأضاف البيان: " بتحديد استئناف الأنشطة التنافسية وإبلاغها بمجرد الانتهاء من الإطار التنظيمي ذي الصلة، وستبقى جميع المناطق الأخرى في المركز مغلقة باستثناء المرفق الصحي والتقني في الموقع، وهو الأمر المطلوب لضمان بيئة آمنة وحماية الرياضيين".يذكر أن بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم توقفت منذ منتصف مارس الماضي عقب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك قبل 12 مرحلة على انتهاء البطولة.// انتهى //00:43ت م0237