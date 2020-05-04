عام / عدد المصابين بفيروس كورونا في البرازيل يتخطى 100 ألف شخص
الاثنين 1441/9/11 هـ الموافق 2020/05/04 م واس
ريو دي جانيرو 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 4588 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البرازيل خلال 24 ساعة الماضية ما يرفع عدد المصابين إلى 101 ألف و 147 حالة .
وسجلت الوزارة في نفس الفترة 275 حالة وفاة ما يرفع الإجمالي إلى 7025 حالة وفاة .
وجدد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو معارضته لفرض تدابير حجر أمام آلاف من المتظاهرين المساندين له في العاصمة برازيليا، في الوقت الذي سجل تزايد كبير في عدد الإصابات بكوفيد-19 في البلاد.
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