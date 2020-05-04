مكة المكرمة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسبتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وبمتابعة سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة اليوم المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة بمكة المكرمة بعد فصل الخدمات وتستهدف إزالة 114 عقاراً ضمن المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة العشوائي بالعاصمة المقدسة تمهيداً لإزالتها وإعادة تأهيل البنى التحتية حيث أُزيل خلال المراحل السابقة قرابة 600 عقار.وتتواصل الجهود والأعمال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث تعقد اجتماعات متواصلة لمناقشة أبرز مستجدات مراحل التطوير في حي النكاسة التي تسهم في إنجاز تلك المراحل في الموعد المحدد لها من خطة التطوير.ويهدف المشروع إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية وفق تكاملية مبنية على أسس وخطط شاملة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل الإسكان وشبكات المواصلات والمرافق والخدمات العامة والاستعمالات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية.// انتهى //01:54ت م0242