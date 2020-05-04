الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واساطلع المجلس البلدي بالرياض على تقارير الأعمال التي تقوم بها أمانة منطقة الرياض للحد من انتشار فيروس كورونا، التي تضمنت إحصائيات يومية للأنشطة والإجراءات المتخذة حيال ذلك، ومنها عدد الجولات الرقابية على المحال والأسواق، وعدد المخالفات المرصودة ونوع الإجراءات النظامية المتخذة بشأنها، سواء بإغلاق المحال أو منع الباعة الجائلين أو المصادرات، وتضمنت الإحصائيات كذلك كميات النفايات الصلبة المرفوعة، وأعمال التعقيم والتطهير لشوارع الأحياء، وحاويات النفايات، وعدد المعقمات التي توزيعها.وأشار تقرير خاص اطلع عليه المجلس إلى عدد البلاغات الواردة للأمانة والمتعلقة بهذه الجائحة، مع تأكيد معالجة أغلبها في حينه، كما عرض التقرير إلى حالة أسواق النفع العام التي تشرف عليها الأمانة والبالغ عددها ثمانية أسواق.وتعقيبًا على هذه التقارير أكّد الأستاذ خالد العريدي رئيس بلدي الرياض، أن المجلس يثمّن الجهود التي تقوم بها الأمانة بشكل يومي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً على أن هذه الجهود تأتي استمرارًا للجهود الكبيرة والعظيمة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله، في شتى المجالات لمكافحة جائحة كورونا.// انتهى //02:01ت م0245