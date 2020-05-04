الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واستعقد غرفة الرياض مساء الأربعاء القادم لقاء - عن بعد - يستعرض مبادرات هيئة المواصفات والمقاييس لدعم القطاع الخاص، ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الغرفة لاستعراض المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة جائحة فيروس كورونا .ويتحدث خلال اللقاء معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، و نائب المحافظ للمطابقة والجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سعود العسكر.ويستعرض اللقاء المبادرات التي قامت بها الهيئة لدعم القطاع الخاص والمصانع الوطنية والجهات المستفيدة من هذه المبادرات وشروط الاستحقاق وآلية الاستفادة من هذه المبادرات في ظل جائحة كورونا .//انتهى//02:14ت م0246