السيح 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واستواصل فرق التقصي الوبائي بصحة الرياض بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفرق التطوع الصحية أعمال التقصي الصحي الاستكشافي في الأحياء الشعبية ومساكن العمال في محافظة الخرج لتسريع عملية الكشف المبكر والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID19).وكثفت الفرق الصحية الميدانية عملها داخل الأحياء وتجمعات العمالة في المساكن المكتظة ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد covid 19 ومنع انتشاره في المحافظة.وتقوم فرق التقصي الوبائي بعمل فرز بصري للعمال وأخذ العينات من الحالات المشتبهة لاكتشاف الحالات المصابة في وقت مبكر، وأيضاً عمل التوعية لهم ونشر الثقافة الصحية اللازمة للعمالة عن فيروس كورونا بالتأكيد على أهمية العناية بالنظافة الشخصية والحرص على غسيل اليدين والتباعد الآمن ولبس الكمامة.وتم زيارة (204) مواقع حتى الآن وإجراء فحص صحي مبدئي وتوعية لـ (5703) عمال حتى الآن وعمل الإصحاح البيئي لـ (1001) عامل ونقلهم إلى مقرات الإيواء بالمدارس الحكومية التي وفرتها إدارة التعليم في المحافظة.// انتهى //02:15ت م0247