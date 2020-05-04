بيساو 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأعلن المتحدث باسم اللجنة الوزارية للوقاية من فيروس كورونا ومحاربته في غينيا بيساو تومان بالدي إصابة وزير الصحة أنتونيو ديونا، بالفيروس المستجد.وقال المتحدث في تصريح صحفي : إن عدد أعضاء الحكومة المصابين بجائحة كوفيد 19 في غينيا بيساو ارتفع إلى خمسة وزراء بينهم رئيس الحكومة نونو غوميز نابيام.مما يذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في هذا البلد غرب الإفريقي لغاية اليوم الأحد بلغ 260 إصابة، بينها حالة وفاة، و19 حالة تماثلت للشفاء .// انتهى //02:17ت م0248