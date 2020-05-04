المدينة المنورة 10 رمضان 1441هـ الموافق 3 مايو 2020م واسنظّمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم لقاء افتراضيًا عن بعد بعنوان " أبرز المبادرات الحكومية لدعم الموارد البشرية في القطاع الخاص " .وناقش المشاركون خلال اللقاء الذي أداره الأمين العام لغرفة المدينة المهندس عبدالله أبو النصر مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية (هدف) والتسهيلات المقدمة والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والطرق لتخفيف الأثر خلال أزمة كورونا .‏وأوضح المهندس أبو النصر أن التعامل مع أزمة كورونا "كوفيد-19" يعد ملحمة وطنية كبرى انتظمت كامل البلاد في عمل متفرد بقيادة رشيدة وضعت نصب أعينها سلامة المواطن والمقيم واتخذت الإجراءات العملية والاحترازية لتحقيق ذلك الذي يأتي أيضا ضمن مبادرات الغرفة في هذا الشأن تحت مبادرات (كلنا مسؤول).ونوه بمساهمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال مبادرة دعم التوظيف التي أطلقها صندوق دعم الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين المنشآت ودعم استقرارها .من جانبه أفاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمالية عبدالمجيد الرشودي خلال اللقاء أنه منذ ظهور الجائحة قامت الوزارة بوضع أساسيات للتعامل مع الأزمة من ناحية التنسيق المستمر والتجاوب السريع والتدابير اللازمة للمحافظة على استمرارية سير العمل والمحافظة على الوظائف، مبيناً أن الوزارة أطلقت مبادرات عدة للقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار اللازم لجميع أنشطة القطاع الخاص والتخفيف من الآثار والأضرار التي خلفها توقف الأنشطة الاقتصادية عن العمل في المملكة بسبب هذه الجائحة.وأشار إلى أن هنالك خيارات لصاحب العمل في حال تعذر عليه دفع الأجور للتعامل مع العاملين لديه في الأزمة تبدأ في التقديم على تعويض ساند أو اللجوء الى تطبيق أحكام المادة 41 في حال استمرار الصعوبات في دفع الأجر، وفيما يخص الغرامات المرتبطة بمخالفات الوزارة خلال الفترة الاحترازية جرى تأجيلها آليا وبالنسبة للمخالفات السابقة هنالك امكانيات تسوية لها بنسبة خصومات 80% من قيمة المخالفة بشرط توظيف موظف سعودي دون ايقاع الغرامة .وأكد الرشودي أن الوزارة لديها مرونة في التعامل مع المخالفات وأن التعليمات التي تنظم قرار تنظيم العمل عن بُعد ما زالت سارية ، داعياً جميع المنشآت التي لديها أي استفسارات أو طلبات التواصل مع الوزارة من خلال قنوات التواصل الرسمية ، مشيراً إلى الأبعاد الانسانية وراء مبادرة تمكين الوافدين من المغادرة وفقاً لترتيبات مدروسة كما نوه بتزايد طلبات الاستقدام والمعاملات اجرائية مع العمالة الهاربة والحجوزات.من جهته تناول مدير عام التفتيش والتحصيل المكلف بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إبراهيم العليان في توضيح شامل مبادرة ساند التي جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لدعم العاملين في منشآت القطاع الخاص المتضررة بنسبة تعويض تصل إلى 60% من قيمة أجر العامل وما نسبته 70% من الموظفين السعوديين في المنشأة لجميع المهن دون استثناء ويكون قبول الدعم في أن تكون المنشأة منتسبة بحماية الأجور وملتزمة بالتأمينات ومشتركة قبل 01/ 01/ 2020م وأن يكون العامل منتسب بالتأمينات قبل هذا التاريخ ، مؤكداً مرونة المبادرة بحيث تسمح لصاحب العمل حرية اختيار الموظفين وتغيير المدعومين في المنشأة لكل شهر طيلة فترة الدعم ولشهر مارس ستودع بأثر رجعي لاحقا .بدوره تطرق وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للسياسات المهندس أحمد الشرقي إلى المبادرات, موضحا أن أكثر من ١٠ مبادرات أطلقتها الوزارة وعدد من الجهات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا ، مشيراً إلى احتساب السعودي بشكل فوري في نطاقات لجميع المنشآت وإتاحة الإعارة ورفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة.فيما قدم نائب المدير العام لصندوق الموارد البشرية لدعم التوظيف أحمد المجيش جملة من الموجهات التي اتخذها الصندوق لدعم توظيف الكوادر الوطنية ، مفيداً أن الدعم يشمل جميع الفئات العمرية من ١٨ إلى ٦٠ سنة وفقاً للاشتراطات، والأحد القادم ١٠ مايو آخر موعد للتسجيل بأثر رجعي ، مشيراً إلى إجراء دراسات متعمقة لبعض المناطق والتعامل مع معطيات الدراسات .واختتم اللقاء بجملة من الاستفسارات تناوب المتحدثون الإجابة عليها .// انتهى //02:19ت م0249