الطائف 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل : (الخرمة، تربة، المويه، رنية)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة (09) من صباح غد الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.// انتهى //02:29ت م0252