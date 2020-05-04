الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسبدأت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة بالرياض, بتنفيذ جملة من المبادرات مواكبة لجهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا، من ضمنها مبادرة "خيرات مسؤولة" التي حرصت الجمعية على تطبيقها وتنفيذها على الأحياء التي تغطيها التي بلغت 52, فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة 1000، استهدفت من خلالها توفير سلال غذائية بلغت 2400 سلة.وأوضح المشرف العام على الجمعية عبدالله السبيعي, أن الجمعية أطلقت مبادرة "إفطار صائم " بدعم ومساهمة من الهيئة العامة للأوقاف التي تستهدف توزيع 3800 وجبة إفطار يومياً طوال شهر رمضان المبارك، بالإضافة لحملة "معا لأسرة واعية" التي تهدف إلى توعية الأسر بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وكذلك تلبية احتياجاتهم خلال الحجر المنزلي بتوفير السلال والوجبات الغذائية.وبين أن الجمعية شاركت في مبادرة "خيرات الرياض" التي تهدف إلى دعم المبادرات الخيرية، حيث بلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من هذه الوجبات 40,488 أسرة، كما استقبلت خيرات دعم من مؤسسة الملوان الوقفية بتقديمهم 69 ألف عبوة مياه و60 ذبيحة لتوزيعها على الأسر المسجلة بالجمعية.// انتهى //02:34ت م0253