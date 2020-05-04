فيفا 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واستواصل بلدية محافظة فيفا، التابعة لأمانة منطقة جازان، أعمالها الميدانية إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مساء اليوم، لليوم الثاني على التوالي .وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد علوان أن البلدية استنفرت بفرقها ومعداتها للتعامل مع بلاغات إغلاق الطرق بالمحافظة بسبب الأمطار ، لفتحها وتنظيفها من الأتربة والأحجار المتساقطة، التي جرفتها سيول الأمطار، وإزالة تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة.وبين أن بلدية فيفا تعمل على مدار الساعة، عبر فريق طوارئ وغرفة عمليات لاستقبال البلاغات، والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.// انتهى //02:45ت م0254