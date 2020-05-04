داكار 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأعلن الرئيس السنغالي ماكي صال اليوم، تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، إلى غاية 2 يونيو القادم، بعدما مددها للمرة الأولى بداية شهر أبريل الماضي.ووفقًا لما أوردت الوكالة الرسمية للصحافة السنغالية، فإن حالة الطوارئ المعلنة تسمح للسلطات بتنظيم أو حظر حركة البضائع والأشخاص، وكذلك التجمعات، وغلق الأماكن العامة، وحظر حركة الطيران والسفن، وإحكام السيطرة على نقاط الدخول والخروج.ويتزامن تمديد حالة الطوارئ، مع تسجيل البلاد 1182 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 9 وفيات، و373 حالة تماثلت للشفاء.ولا تزال القارة الأفريقية، من بين أقل قارات العالم تضررًا من جائحة كورونا، حيث بلغت عدد الإصابات المسجلة فيها إلى غاية اليوم الأحد 43343 حالة مؤكدة، بينها 1761 حالة وفاة.// انتهى //02:46ت م0255