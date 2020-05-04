الباحة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسعقد المدير العام لتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني اليوم اجتماعاً عن بعد بأعضاء لجنة العمل التطوعي بالإدارة, التي اعتمدت للإشراف والمتابعة لأعمال التطوع على مستوى الإدارة خلال أزمة كورونا، وتفعيل منصة التطوع الصحي كمنصة رئيسة لاستقبال طلبات التطوع.وأكد الدكتور الزهراني خلال الاجتماع أن العمل التطوعي يمثل أهمية كبيرة في تعزيز مسيرة النمو المستدام وبناء مستقبل الدول التي تنشد التنمية الشاملة وتسعى إلى التقدم الحقيقي، والذي أكده حرص القيادة الرشيدة "يحفظها الله " على دعم القيم الإنسانية وترسيخ ثقافة التطوع، إيماناً منها بدورها كرافد أساسي من روافد تنمية الأفراد وبناء المجتمعات.وشدد مدير تعليم الباحة على أعضاء اللجنة المكلفة بالقيام بأدوارهم المنوطة بهم وتوجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التطوع بما يعزز العمل المتكامل ويدعم أعمال الجهات ذات العلاقة في ظل هذه الظروف، كما حث منسوبي ومنسوبات تعليم المنطقة على زيارة منصة التطوع الصحي والتسجيل فيها لمن تنطبق عليه الضوابط التطوع الصحي خدمة لدينهم ووطنهم ومجتمعهم، مبيناً أن مجالات التطوع تتضمن التطوع الصحي، والتوعية والإرشاد النفسي والاجتماعي، وتقديم الدعم اللوجستي والخدمات الإنسانية، إضافة إلى إدارة فرق العمل والإمداد والتمويل والحراسات الأمنية، والتي يتم التسجيل في هذه الفرص التطوعية من خلال زيارة رابط المنصة منصة التطوع الصحي المعتمدة.// انتهى //02:47ت م0256