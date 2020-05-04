الباحة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسوزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة الحجرة بالباحة مع مطلع شهر رمضان المبارك لهذا العام، وجبات الإفطار المخصصة للصائمين، من خلال برامجها المتعددة والمتنوعة في هذا الشأن، لتشمل المستفيدين من مختلف شرائح المجتمع.وسارعت الجمعية في تقديم أكثر من 15 ألف وجبة إفطار صائم خلال الثلث الأول من شهر رمضان من خلال الوصول إلى العمالة المقيمة في مقر الإيواء وبعض المناوبين في المرافق الحكومية ، وتحتوي على الماء والتمر والعصيرات والفطائر.وأكدت الجمعية حرصها على تنفيذ مشروعاتها الخيرية في هذا الشهر الكريم وفق خطط منظمة وبكفاءات سعودية، وتنمية الجوانب الخيرية كما حثت أهل الخير للمسارعة في دعم مثل هذه البرامج التي تنعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع.// انتهى //02:51ت م0258