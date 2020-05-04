جيزان 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسبدأت جمعية "غراس" لرعاية الأيتام بمنطقة جازان اليوم ، بتوزيع 341 جهازًا لوحيًا مع بطاقات البيانات، ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتقينة المعلومات "العطاء الرقمي ".وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية غراس العباس بن أحمد الحازمي، أن المبادرة تأتي استشعاراً لأهمية التقنية وحق الجميع في الوصول لها ، ودعمًا للطلاب والطالبات بتوفير الأجهزة اللازمة، مشيرًا إلى أن مبادرة العطاء الرقمي ، استهدفت أيتام الجمعية من طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية وكذلك المرحلة الجامعية .وأشار إلى أن المبادرة تأتي ضمن التعاون مع مختلف القطاعات والإدارات لتعزيز دور الجمعية ورسالتها في تنمية شخصية اليتيم ورعايته، مؤكدًا سعي جمعية "غراس" لتقديم منظومة متكاملة من البرامج والخدمات لرعاية اليتيم وأسرته .// انتهى //02:52ت م0259