رياضي / رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري يؤكد أن عودة الدوري المصري قرار حكومي
الاثنين 1441/9/11 هـ الموافق 2020/05/04 م واس
القاهرة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس
أكد رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري عمرو الجنايني أن عودة مسابقة الدوري المحلي هو قرار حكومي .
وقال عمرو الجنايني في تصريح صحفي : إن اتحاد الكرة المصري وضع ضوابط معينة وفقًا لاحتياطات عالمية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".
وأضاف أن الاتحاد عقد اجتماعًا موسعًا مع لجنة المسابقات والطاقم الطبي، وجرى خلالها مناقشة الاحتياطات العالمية بشأن فيروس كورونا، ووضع تصور متكامل استعدادًا لعودة النشاط الكروي في مصر .
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