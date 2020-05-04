القاهرة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأكد رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري عمرو الجنايني أن عودة مسابقة الدوري المحلي هو قرار حكومي .وقال عمرو الجنايني في تصريح صحفي : إن اتحاد الكرة المصري وضع ضوابط معينة وفقًا لاحتياطات عالمية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".وأضاف أن الاتحاد عقد اجتماعًا موسعًا مع لجنة المسابقات والطاقم الطبي، وجرى خلالها مناقشة الاحتياطات العالمية بشأن فيروس كورونا، ووضع تصور متكامل استعدادًا لعودة النشاط الكروي في مصر .// انتهى //02:56ت م0260