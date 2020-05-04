تونس 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 1013 حالة مؤكدة، من بينها 228 إصابة بتونس العاصمة.وأفادت الوزارة في بيان، أن الإصابات الجديدة تم كشفها إثر القيام بـ 351 تحليلاً مخبريًا، ليبلغ العدد الإجمالي للتحاليل 24406 تحليلاً، لافتًا إلى شفاء 238 حالة و 42 حالة وفاة.يذكر أن السلطات التونسية قد قررت بداية من يوم غد التخفيف من إجراءات الحجر الصحي الشامل، لمكافحة فيروس كورونا.// انتهى //02:57ت م0261