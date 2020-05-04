واغادوغو 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسألغت الحكومة في بوركينافاسو اليوم، أمر إغلاق المساجد، ووضعت شروطًا بينها وضع المصلين الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الجسدي.وأفاد اتحاد الجمعيات الإسلامية في بوركينافاسو في بيان، أن نحو 100 شخص احتجوا أمس أمام مكاتب الاتحاد للمطالبة بإلغاء قرار إغلاق المساجد، لافتًا إلى أن مساجد العاصمة واغادوغو شهدت اليوم أداء الصلوات الجماعية .وكانت الحكومة في بوركينافاسو قد أقرت إغلاق المساجد خلال شهر مارس مع بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد، لكن قرار الإغلاق قوبل بمعارضة لا سيما خلال شهر رمضان .// انتهى //03:04ت م0262