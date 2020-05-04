القاهرة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأكد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب أن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو إلى العام المقبل لم يكن مخططاً له ولكنهم يحاولون الاستمرار في إعداد اللاعبين المتأهلين للأولمبياد حتى يكونوا على استعداد لعودة النشاط الرياضي.وأوضح حطب في تصريح صحفي ، أن اللجنة الأولمبية المصرية قامت بتجهيز أكثر من مخطط لجميع الألعاب المشاركة فى الأولمبياد وفقًا لإجراءات الدولة ضد فيروس كورونا.وأضاف أنه بعد تأجيل أولمبياد طوكيو إلى الصيف المقبل أصبح ضرورة إجراء انتخابات الاتحادات المحلية العام المقبل.الجدير بالذكر أن رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب كان قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن تأجيل أولمبياد طوكيو يترتب عليه تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية لمدة عام لتُجري بعد إقامة الدورة الأولمبية طبقًا لقانون الرياضة .// انتهى //03:04ت م0263